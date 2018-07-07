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На Луганщине изъяли новые взрывоопасные предметы
За прошедшие сутки пиротехнические расчеты ГСЧС Украины проверил 4,81 га территории на подконтрольной части Луганской области.
Обследования проводились в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 164 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 101 артиллерийский снаряд, 2 минометные мины, 5 ручных гранат, 1 инженерный боеприпас, 24 единицы боеприпасов и 31 единица других взрывоопасных предметов.
Спасатели напоминают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.
При обнаружении взрывоопасного устройства:
- немедленно сообщите дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;
- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);
- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
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