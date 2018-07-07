На Луганщине прошел яркий фестиваль

07.07.2018 11:58

В подконтрольной части Луганской области в третий раз прошел фестиваль украинской народной игрушки и игры. Он состоялся на берегу реки Красная Кременского района.



Перед началом фестиваля полицейские взрывотехники и кинологи совместно с представителями ГСЧС тщательно обследовали местность. Для обеспечения безопасности граждан были задействованы сотрудники полиции Луганщины, приданные силы, специалисты ГСЧС, нацгвардейцы.



На празднике каждый желающий мог насладиться красотой работ народных умельцев и изготовить собственноручно народные игрушки на тематической выставке декоративно-прикладного искусства, принять участие в народных играх и развлечениях.



Мероприятия продолжались до 23:00. Полицейские не зафиксировали ни одного грубого нарушения правопорядка, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.