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На Луганщине прошел яркий фестиваль

07.07.2018 11:58
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На Луганщине прошел яркий фестиваль

В подконтрольной части Луганской области в третий раз прошел фестиваль украинской народной игрушки и игры. Он состоялся на берегу реки Красная Кременского района.

Перед началом фестиваля полицейские взрывотехники и кинологи совместно с представителями ГСЧС тщательно обследовали местность. Для обеспечения безопасности граждан были задействованы сотрудники полиции Луганщины, приданные силы, специалисты ГСЧС, нацгвардейцы.

На празднике каждый желающий мог насладиться красотой работ народных умельцев и изготовить собственноручно народные игрушки на тематической выставке декоративно-прикладного искусства, принять участие в народных играх и развлечениях.

Мероприятия продолжались до 23:00. Полицейские не зафиксировали ни одного грубого нарушения правопорядка, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, игрушки, Луганская область, фестиваль
 
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