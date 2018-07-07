- Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:0012:02
- На Луганщине прошел яркий фестиваль11:58
- Танки, пушки, БМП: огромное количество бронетехники заметили на Донбассе с воздуха11:20
- Появились подробности истребления вражеских снайперов на Донбассе10:24
- На Луганщине изъяли новые взрывоопасные предметы09:45
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку09:15
- Увеличилось пересечение донбасской линии соприкосновения08:33
- На Донбасском фронте произошло 30 обстрелов, в ход пошли ракеты07:30
- Сегодня оккупанты Донбасса стреляли на двух направлениях07:15
- Зона ООС: снайперский бой привел к потерям07:06
На Луганщине прошел яркий фестиваль
В подконтрольной части Луганской области в третий раз прошел фестиваль украинской народной игрушки и игры. Он состоялся на берегу реки Красная Кременского района.
Перед началом фестиваля полицейские взрывотехники и кинологи совместно с представителями ГСЧС тщательно обследовали местность. Для обеспечения безопасности граждан были задействованы сотрудники полиции Луганщины, приданные силы, специалисты ГСЧС, нацгвардейцы.
На празднике каждый желающий мог насладиться красотой работ народных умельцев и изготовить собственноручно народные игрушки на тематической выставке декоративно-прикладного искусства, принять участие в народных играх и развлечениях.
Мероприятия продолжались до 23:00. Полицейские не зафиксировали ни одного грубого нарушения правопорядка, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Теги: Донбасс, игрушки, Луганская область, фестиваль
- Губернатор Луганщины поделился впечатлениями от российского ток-шоу, где искали дно
- Китайцы инвестируют в шахту Донбасса 85 миллионов долларов
- Цена вопроса - 8 миллиардов. Суд отдал метан "Шахте им. Засядько"
- Через неделю "антикризисная комиссия" нагрянет в Донбасс
- Сейчас на оккупированных территориях Донбасса некому работать - Тарута
- Активы двух шахт Донбасса выставят на Варшавской фондовой бирже
- Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:0012:02
- На Луганщине прошел яркий фестиваль11:58
- Разоблачен боевик "ДНР", который влился в ряды ОС11:42
- Танки, пушки, БМП: огромное количество бронетехники заметили на Донбассе с воздуха11:20
- В "ДНР" проклинают "Феникс"11:00
- На оккупированном Донбассе продолжают атаковать религиозные объекты10:40
- Появились подробности истребления вражеских снайперов на Донбассе10:24
- На донбасском пункте пропуска задержали продукты и печать10:00
- На Луганщине изъяли новые взрывоопасные предметы09:45
- Опубликовано очередное доказательство, что на Донбассе не "гражданская война"09:30
- Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:0012:02
- На Луганщине прошел яркий фестиваль11:58
- Разоблачен боевик "ДНР", который влился в ряды ОС11:42
- Танки, пушки, БМП: огромное количество бронетехники заметили на Донбассе с воздуха11:20
- В "ДНР" проклинают "Феникс"11:00
- На оккупированном Донбассе продолжают атаковать религиозные объекты10:40
- Появились подробности истребления вражеских снайперов на Донбассе10:24
- На донбасском пункте пропуска задержали продукты и печать10:00
- На Луганщине изъяли новые взрывоопасные предметы09:45
- Опубликовано очередное доказательство, что на Донбассе не "гражданская война"09:30
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке
- У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов