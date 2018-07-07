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Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения
Представители СММ ОБСЕ осуществили мониторинг ситуации, в которой находятся гражданское население в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" возле моста в Станице Луганской.
На правительственном блокпосте три человека (две женщины и мужчина в возрасте 61–69 лет) сообщили команде Миссии, что им пришлось на вышеупомянутом блокпосте ожидать час для того, что перейти в подконтрольные правительству районы. Еще три человека (женщины в возрасте 61–69 лет) сказали наблюдателям, что они ожидали 4 часа для того, чтобы покинуть подконтрольные правительству районы.
На блокпосте незаконных вооруженных формирований, расположенном к югу от моста, 10 человек (3 мужчин и 7 женщин разного возраста), следовавших из подконтрольных правительству районов, по отдельности сообщили членам патруля Миссии, что им потребовалось 3 часа для того, чтобы пересечь оба блокпоста.
Наблюдатели отметили, что перила деревянной конструкции над разрушенной частью моста неустойчивы, а пандус расшатывался из-за большого количества проходивших по нему людей.
Напомним, что сегодня утром в четырех КПВВ скопилось 220 авто.
Отметим, что пересекать донбасскую линию соприкосновения стали чаще.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, СММ ОБСЕ
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