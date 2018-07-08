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Гранату и патроны нашли на Луганщине
08.07.2018 11:00
За прошедшие сутки, 7 июля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,5 га территории подконтрольной Луганщины.
Была обследована местность в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Обнаружена и изъята 21 единица взрывоопасных предметов, а именно: 1 ручная граната и 20 единиц патронов.
Теги: Донбасс, боеприпасы, граната, пиротехники
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