Гранату и патроны нашли на Луганщине

08.07.2018 11:00

За прошедшие сутки, 7 июля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,5 га территории подконтрольной Луганщины.



Была обследована местность в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Обнаружена и изъята 21 единица взрывоопасных предметов, а именно: 1 ручная граната и 20 единиц патронов.