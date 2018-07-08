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Контроль над Золотым-4: штаб ООС дал разъяснения

08.07.2018 12:08
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Контроль над Золотым-4: штаб ООС дал разъяснения

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС) ответили на уведомление на сайтах некоторых информагентств относительно якобы неправомерного награждения военнослужащих, улучшили тактическое положение вокруг н.п. Золотое-4 на Луганщине.

"Объединенные силы не заявляли о, то Золотое-4 находилось под контролем российских наемников. Также средства массовой информации приводят не все ответы первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга на вопрос Общественного Радио, - отмечается в сообщении. - Так, Александр Хуг заметил, что термин "серая зона" не предусмотрен минскими договоренностями. Объединенные силы подчеркивают, что работа по улучшению тактического положения вокруг Золотое-4 велась еще во времена пребывания других военных частей в период проведения АТО. Сегодняшние защитники завершили улучшения тактического положения, создали другие опорные пункты и полностью убрали опасность действий диверсионно-разведывательных групп противника".

Представители ООС отмечают, что поощрение личного состава роты глубинной разведки и отдельной механизированной бригады происходило не только за улучшение тактического положения вокруг Золотого-4, но и за успешное выполнение боевых задач в районе проведения операции в течение длительного времени. Подчеркивается, что в дальнейшем Объединенные силы занялись решением гуманитарных вопросов местных жителей.

"К сведению СМИ, раньше не все жители Золотого-4 имели возможность перемещаться на подконтрольную территорию в связи с боевой обстановкой в этом районе. После завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта Золотое-4 военные угрозы были устранены, безопасность местных жителей была улучшена. Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ изменена), - подчеркивается в сообщении. - Следует отметить, что до 2 июля в населенном пункте Золотое-4 никогда не было присутствия представителей Национальной полиции Украины (что было связано с неподходящими условиями безопасности). В настоящее время в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти".

Объединенные силы подчеркивают, что не нарушают Минских договоренностей во время улучшения тактического положения на том или ином направлении.



Теги: Донбасс, ВСУ, Золотое, ООС
 
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