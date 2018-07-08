Стало известно, как будет работать "мобильный Ощадбанк" вдоль линии разграничения на Луганщине

08.07.2018 15:10

Общественная организация Донбасс SOS опубликовала график работы в Луганской области мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на следующей неделе.



МО Ощадбанка примет всех желающих в пгт. Золотое, Попаснянский район – 9, 11 и 13 июля; в пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район – 10 июня ; в пгт. Тошковка-1, Попаснянский район - 12 июля.



Режим работы МО Ощадбанка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.



Напомним, что в мобильных отделениях Ощадбанка предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.