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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» роют траншеи во дворах домов

10.07.2018 14:21
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Боевики «ЛНР» роют траншеи во дворах домов

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области роют траншеи прямо во дворах возле жилых домов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 июля в неподконтрольном правительству районе БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал траншею, которую, по оценке, недавно обновили, во дворе дома на западной окраине н. п. Золотое‑5 (Михайловка; 58 км к западу от Луганска)».



Теги: Донбасс, двор, ЛНР, траншеи
 
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