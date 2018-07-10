Последние новости раздела
- Боевики «ЛНР» роют траншеи во дворах домов14:21
- ЕС призвал платить пенсии оккупированному Донбассу14:05
- Волкер признал, что ВСУ тоже стреляют на Донбассе13:39
- «Чуть не умер»: Прилепин пожаловался на ужасную жизнь на Донбассе12:58
- Обстановка накаляется вдоль всей линии фронта на Донбассе: сепаратисты "ЛДНР" открывали огонь 23 раза09:31
- "Ру**кие пришли защищать, а русскоговорящие бегут подальше", - очевидец о том, как Россия "освободила" Луганское08:33
- Боевики «ДНР» отговаривают других от вступления в ряды НВФ07:35
- ВСУ освободили село на Донбассе силами спецроты глубинной разведки: крупная операция сил ООС. ВИДЕО07:23
- УБД и пенсии для боевиков21:10
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
Боевики «ЛНР» роют траншеи во дворах домов
10.07.2018 14:21
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области роют траншеи прямо во дворах возле жилых домов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 июля в неподконтрольном правительству районе БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал траншею, которую, по оценке, недавно обновили, во дворе дома на западной окраине н. п. Золотое‑5 (Михайловка; 58 км к западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, двор, ЛНР, траншеи
Читайте также:
- Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман
- Плотницкий устроил нагоняй "министру" за проведение паралимпиады между ДНР и ЛНР
- Плотницкий опозорился на собственном "параде"
- В Луганске пылал многоквартирный дом
- Под копирку: вслед за "ЛНР", в "ДНР" тоже заявили о переброске Украиной на передний край "боевиков националистических группировок"
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- В Мариуполе ребенок заразился редкой опасной инфекцией15:28
- В Мариупольском порту подсчитали убытки из-за задержки судов в Азовском море15:06
- В «ДНР» обустроили пункт помощи на КПП под Горловкой14:47
- Боевики «ЛНР» роют траншеи во дворах домов14:21
- ЕС призвал платить пенсии оккупированному Донбассу14:05
- Волкер признал, что ВСУ тоже стреляют на Донбассе13:39
- «Чуть не умер»: Прилепин пожаловался на ужасную жизнь на Донбассе12:58
- В «ДНР» вводят ограничение на покупку продуктов12:36
- «Люди, ау!»: житель Горловки снял пустынный «5-й» квартал12:31
- Боевики «ДНР» выбрали главную цель на Донбассе: ВСУ — в центре массированных атак12:24
- В Мариуполе ребенок заразился редкой опасной инфекцией15:28
- Мариуполь отпразднует день взятия Бастилии15:15
- В Мариупольском порту подсчитали убытки из-за задержки судов в Азовском море15:06
- В «ДНР» обустроили пункт помощи на КПП под Горловкой14:47
- ФФУ отреагировала на скандал с Вукоевичем14:30
- Боевики «ЛНР» роют траншеи во дворах домов14:21
- ЕС призвал платить пенсии оккупированному Донбассу14:05
- Волкер признал, что ВСУ тоже стреляют на Донбассе13:39
- Водоемы смерти: украинские спасатели озвучили страшную статистику13:24
- «Чуть не умер»: Прилепин пожаловался на ужасную жизнь на Донбассе12:58
- Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис22:42
- Украинцам запретили использовать популярные леденцы от горла20:12
- Пластикові трубочки для напоїв негативно впливають на здоров'я19:10
- Врачи нашли способ "победить" сахарный диабет18:17
- Эти советы помогут не перегреться в жару15:40
- Стало известно, чем опасно черное мороженное12:55
- Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые11:30
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- Тотальный грабеж Донецка продолжается
- Единственный курорт "ДНР" Седово: доступ открыт, но не для всех