Боевики «ЛНР» роют траншеи во дворах домов

10.07.2018 14:21

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области роют траншеи прямо во дворах возле жилых домов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«6 июля в неподконтрольном правительству районе БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал траншею, которую, по оценке, недавно обновили, во дворе дома на западной окраине н. п. Золотое‑5 (Михайловка; 58 км к западу от Луганска)».