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ВСУ освободили село на Донбассе силами спецроты глубинной разведки: крупная операция сил ООС. ВИДЕО
Освобождением села Золотое-4 в серой зоне оккупированного Донбасса занималось до этого неизвестное подразделение украинской армии, специально созданное для проведения сложных операций в зоне боевых действий.
Об этом сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко в сюжете, который был снят на передовых позициях украинской армии после вхождения ВСУ в село, передает dialog.ua.
Чтобы вернуть его без жертв, понадобился тактический маневр - украинские защитники постепенно, как объятиями, окружали поселок. Заключительная фаза операции прошла молниеносно.
Более того, стало известно, что специально для проведения особо сложных операций в составе ВСУ была создана рота глубинной разведки, силами которой и было осуществлено продвижение вперед. Взятие под контроль Золотого-4 стало дебютной операцией нового подразделения.
В состав батальона входят украинские и грузинские бойцы, которые рассказали об операции на видео. При этом солдаты дают понять, что грядет последующее освобождение захваченных территорий Донбасса.
Теги: Донбасс, разведка, Луганская область, освобождение, ВСУ, серая зона, ООС
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