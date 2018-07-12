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Архив - Луганская область

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, Крымское и Троицкое

12.07.2018 11:44
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Боевики обстреляли Станицу Луганскую, Крымское и Троицкое

За прошедшие сутки и после полуночи боевики трижды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района применялись автоматические гранатометы.
По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Троицкого Попаснянского района открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Станицы Луганской велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Станица Луганская, Троицкое
 
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