На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков

14.07.2018 07:52

В одной из социальных сетей появилась информация о том, что в оккупированном Хрустальном Луганской области мужчины стали получать повестки в «военкомат».

Явление носит массовый характер — люди сообщают, что «призываются» практически все мужчины, вплоть до 55-летнего возраста.

«Говорят, что в Хрустальний тоже массово вызывают в „военкомат“ (ходят и по микрорайонам/центру и по частному сектору), причем всех подряд — служивших/не служивших и едва ли не до 55-летнего возраста», — пишут горожане. (Стилистика и орфография автора сохранены)

Автор поста употребил слово «тоже», а это значит, что похожая ситуация сложилась не только в Хрустальном, но и в других городах на неподконтрольной территории.

Источник ДонПресс