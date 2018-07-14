Оккупационные «власти ЛНР» разносят в Хрустальном повестки в «военкомат»

14.07.2018 08:29

Во временно оккупированном Хрустальном оккупационные «власти ЛНР» разносят мужчинам «повестки военкомата».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Хрустального Луганской области сообщают, что оккупационные «власти ЛНР» разносят мужчинам «повестки военкомата». Доставка «повесток» идет по всему населенному пункту, как в частном секторе, так и в микрорайонах.

Вот что пишут местные жители в соцсетях:

«Говорят, что в Хрустальний тоже массово вызывают в «военкомат» (ходят и по микрорайонам/центру и по частному сектору), причем всех подряд — служивших/не служивших и едва ли не до 55-летнего возраста».