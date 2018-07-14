- Кара сошла с небес: на Донбассе "метеорит" разнес ДРГ террористов16:49
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов15:33
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- Боевики «ЛНР» вербуют новых «добровольцев» с собственным транспортом10:25
- "Обкатывают в реальных условиях", - боец ООС объяснила причину эскалации на Донбассе08:39
- Оккупационные «власти ЛНР» разносят в Хрустальном повестки в «военкомат»08:29
- Есть немалые шансы, что война может закончиться быстро - Наев08:28
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков07:52
- Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный21:45
Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
В Интернете опубликована новая информация об убийстве крупного главаря боевиков "ЛНР" Александра Беднова по кличке "Бэтмен", зачисткой которого, как выяснилось, руководил нынешний глава "республики" Леонид Пасечник.
Информация об этом была раскрыта во время переписки представителя силового подразделения "ЛНР" и известного боевика "ДНР" Евгения Тинянского. Выяснилось, что Бэтмен (командир группы быстрого реагирования по кличке "Бэтмен", начальник штаба 4-й бригады, министр обороны "ЛНР" (август 2014 года) вместе со своей охраной был ликвидирован силовым спецподразделением МГБ "ЛНР", которое контролировалось нынешним главарем "ЛНР" Пасечником. При этом убийству Бэтмена предшествовал крупный конфликт, свидетелем которого стал один из собеседников. "Евгений, был момент, в писанине не могу все обьяснить...но как гбр прижали....приехал Бэтмен..с охраной...нас еще за неделю настраивали против него, мол какие там ужасы у них творятся на подвале, что он заправляет аптеками и т.п... так вот... приехал он с охраной... как припекло.. пытался к пасечнику пробиться...его и охрану разоружили..... он ушел в машину, но потом вернулся без оружия....о чем они говорили дальше - я хз. не моя смена была... но была полная боевая готовность.... нам даже говорили, что Бэтмен хуже фашистов....каждое утро.. и рассказывали, что они творили...ну а спустя пару дней отбыла группа тяжелых (спецура) и все.. нету бэтмана", - написал он в переписке в Сети (орфография и пунктуация автора сохранены). По данным самих боевиков, в июне 2014 года его бойцы пытали 13 местных жителей, в результате чего один из них скончался
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Лутугино, убийство, ЛНР
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- "Это тварь, ублюдок и очень хороший актер", - экс-"спикер ЛНР" о Плотницком
- Обвинив в краже, избили до смерти
- У "ПриватБанка" украли видеокамеры
- СБУ и ДНР опровергают
- Гражданин Грузии ранил двух человек в ресторане Харькова. ВИДЕО
- Кара сошла с небес: на Донбассе "метеорит" разнес ДРГ террористов16:49
- Захарченко перевел железнодорожников «ДНР» на трехдневку16:14
- Оккупанты «ДНР» анонсировали усиление обстрелов перед встречей Трампа с Путиным15:48
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов15:33
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы13:10
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой12:30
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- Кара сошла с небес: на Донбассе "метеорит" разнес ДРГ террористов16:49
- 8 вещей, которых вы не знали о смерти16:30
- Захарченко перевел железнодорожников «ДНР» на трехдневку16:14
- Оккупанты «ДНР» анонсировали усиление обстрелов перед встречей Трампа с Путиным15:48
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов15:33
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- 8 вещей, которых вы не знали о смерти16:30
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- Украине грозит "принуждение к миру" - Владимир Жемчугов11:17
- Врачи рассказали, почему опасно спать без подушки09:55
- Трампу предложили крупную сделку с Россией: какова роль Украины08:08
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- В Украине запретили популярный препарат от отравления22:11
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой