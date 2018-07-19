Боевики «ЛНР» запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

19.07.2018 11:59

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 63 км к юго-востоку от Луганска) женщина, представившаяся представительницей общины, сказала, что она не может предоставить СММ информацию без разрешения руководителей вооруженных формирований».