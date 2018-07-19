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Архив - Луганская область

Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина

19.07.2018 08:35
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Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина

В оккупированном Луганске все «министерства» и «ведомства» боевиков приведены в состояние «повышенной боеготовности».
Так, в «Информационном сопротивлении» сообщают, что это произошло после того, как Кремль потребовал от главаря «ЛНР» отчета о результатах «работы» на посту «главы» «республики». Эксперты отмечают, что российские кураторы будут заслушивать отчет именно в Москве, куда Пасечник в ближайшие дни поедет «на ковер».
По данным источников, Пасечник заметно нервничает и требует скорейшего выполнения его «указа», при этом в Луганске наблюдается переполох. В «ИС» уточнили: «Материалы необходимо подготовить как за второй квартал 2018 года, так и за полгода в целом. Отчет главаря оккупационной российско-террористической администрации перед российскими кураторами будет проводиться на территории РФ».
Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, Луганск, Москва, боевик, ОРЛО
 
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