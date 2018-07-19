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В Алчевске оккупационные «власти ЛНР» школы преобразовывают в «кадетские корпуса»
19.07.2018 12:39
Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» преобразовывают школы в «кадетские корпуса для мальчиков».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти «ЛНР» не только вводят раздельное обучение девочек и мальчиков, но преобразовывают школы а «кадетские корпуса для мальчиков». В итоге детей, который ранее учились в этих школах, родители вынуждены переводить в другие школы.
Вот что сообщают жители Алчевска в соцсетях: «Дочь учится в 11 школе, но как выяснилось училась… Сейчас выясняется, что школу вообще преобразовывают в кадетский корпус для мальчиков! Сказать, что я удивлена – ничего не сказать! Чему будут обучать ребят остается только догадываться и режим будет казарменным…»
Теги: Донбасс, Алчевск, школа, кадет, оккупация, ЛНР, обучение
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