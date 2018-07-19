В Алчевске оккупационные «власти ЛНР» школы преобразовывают в «кадетские корпуса»

19.07.2018 12:39

Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» преобразовывают школы в «кадетские корпуса для мальчиков».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти «ЛНР» не только вводят раздельное обучение девочек и мальчиков, но преобразовывают школы а «кадетские корпуса для мальчиков». В итоге детей, который ранее учились в этих школах, родители вынуждены переводить в другие школы.

Вот что сообщают жители Алчевска в соцсетях: «Дочь учится в 11 школе, но как выяснилось училась… Сейчас выясняется, что школу вообще преобразовывают в кадетский корпус для мальчиков! Сказать, что я удивлена – ничего не сказать! Чему будут обучать ребят остается только догадываться и режим будет казарменным…»