В Луганской области сгорел тракторист

19.07.2018 21:17

13 июля возле с. Плотина Станично-Луганского района произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Луганской области.

Так, мужчина на тракторе CASE-310 с дисковой бороной HORSCH Joker 8 RT дисковал поле, которое расположено возле села Плотина.

Около 10.40 водитель проезжающей мимо машины сообщил агроному, который находился на соседнем поле, что горит трактор.

Приехав на место, он увидел горящий трактор, а через 800 метров лежал тракторист без признаков жизни с травмами, которые были вызваны дисковой бороной.

На месте случившегося уже находились сотрудники полиции.

Отмечается, что дополнительная информация по данному несчастному случаю будет предоставлена по завершению расследования.

Источник Трибун.