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В Луганской области сгорел тракторист
13 июля возле с. Плотина Станично-Луганского района произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Луганской области.
Так, мужчина на тракторе CASE-310 с дисковой бороной HORSCH Joker 8 RT дисковал поле, которое расположено возле села Плотина.
Около 10.40 водитель проезжающей мимо машины сообщил агроному, который находился на соседнем поле, что горит трактор.
Приехав на место, он увидел горящий трактор, а через 800 метров лежал тракторист без признаков жизни с травмами, которые были вызваны дисковой бороной.
На месте случившегося уже находились сотрудники полиции.
Отмечается, что дополнительная информация по данному несчастному случаю будет предоставлена по завершению расследования.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, погибший, Луганская область, тракторист
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