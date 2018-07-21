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Боевики «ЛНР» из-за ЧП понесли серьезные потери

21.07.2018 12:13
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Боевики «ЛНР» из-за ЧП понесли серьезные потери

Российские кураторы обнаружили у боевиков ОРЛО придуманное танковое подразделение, которое существовало только на бумаге.
Украинский блогер Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети сообщает: «В ходе проверки российскими кураторами стало известно, что одна из танковых рот была только на бумаге, на которую списывалось горюче-смазочные материалы, боекомплект, денежное обеспечение из кармана российских оккупантов».
По его данным, у боевиков ОРЛО произошло чрезвычайное происшествие, «в результате которого демобилизовались и присоединились к славной 200-й бригаде парочка танкистов, а также псевдоофицеров», однако не сообщил подробностей.

Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, потери
 
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