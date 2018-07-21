Боевики «ЛНР» из-за ЧП понесли серьезные потери

21.07.2018 12:13

Российские кураторы обнаружили у боевиков ОРЛО придуманное танковое подразделение, которое существовало только на бумаге.

Украинский блогер Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети сообщает: «В ходе проверки российскими кураторами стало известно, что одна из танковых рот была только на бумаге, на которую списывалось горюче-смазочные материалы, боекомплект, денежное обеспечение из кармана российских оккупантов».

По его данным, у боевиков ОРЛО произошло чрезвычайное происшествие, «в результате которого демобилизовались и присоединились к славной 200-й бригаде парочка танкистов, а также псевдоофицеров», однако не сообщил подробностей.

Источник ДонПресс