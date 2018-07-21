Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На полигоне в "ЛНР" танк сгорел вместе с экипажем

21.07.2018 19:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На полигоне в "ЛНР" танк сгорел вместе с экипажем

Боевики “ДНР” сообщают, что в результате ЧП на территории оккупированного Донбасса погибло несколько танкистов и офицеров. Информацию об этом на своей странице в социальной сети сообщил один из боевиков "ДНР", пишущий под ником Натан Донецкий.

Пользователи Сети подтверждают информацию и сообщают, что на территории "ЛНР" несколько дней назад на полигоне сгорел танк вместе с экипажем. "К сожалению, у нас нормальным является решение проблем после того, как что-то случится. Пишут, в соседнем государстве имело место ЧП, при котором погибло несколько танкистов и офицеров", - сообщил наемник "ДНР". По его данным, в результате гибели наемников в составе армейского корпуса начались проверки. Где именно произошло возгорание бронетехники, наемник не сообщил, однако еще один пользователь подтвердил информацию о гибели боевиков.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, танк, экипаж, огонь, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх