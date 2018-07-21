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В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ снизилось и прекратилось движение
Во временно неподконтрольных пунктах пропуска на границе с РФ значительно снизилось, а в некоторых полностью прекратилось движение.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Наблюдатели посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством. За время своего примерно 20-минутного пребывания в пункте пропуска на границе возле н. п. Северный(50 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели отметили отсутствие пассажиро-транспортного потокав обоих направлениях.
Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение ориентировочно 20 минут, команда СММ видела, что в Украину въехал 1 автомобиль с украинскими номерными знаками и 1 автобус с табличками «ЛНР».
В пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) в течение ориентировочно 20 минут наблюдатели видели, что в Украину зашли 4 женщины и 3 мужчин, а вышли 3 женщины и 2 мужчин».
Теги: Донбасс, Луганск, граница, ЛНР, пункты пропуска, СММ ОБСЕ, РФ
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