В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ снизилось и прекратилось движение

21.07.2018 07:50

Во временно неподконтрольных пунктах пропуска на границе с РФ значительно снизилось, а в некоторых полностью прекратилось движение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Наблюдатели посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством. За время своего примерно 20-минутного пребывания в пункте пропуска на границе возле н. п. Северный(50 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели отметили отсутствие пассажиро-транспортного потокав обоих направлениях.

Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение ориентировочно 20 минут, команда СММ видела, что в Украину въехал 1 автомобиль с украинскими номерными знаками и 1 автобус с табличками «ЛНР».

В пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) в течение ориентировочно 20 минут наблюдатели видели, что в Украину зашли 4 женщины и 3 мужчин, а вышли 3 женщины и 2 мужчин».