На Луганщине пройдет уникальный для Украины Фестиваль мнений

22.07.2018 12:05

Второй в Украине Фестиваль мнений пройдет 8 сентября 2018 года в Северодонецке. Об этом сообщают организаторы мероприятия благотворительный фонд «Восток-SOS» и эстонская организация MTÜ Mondo.

«Фестиваль мнений — это открытая для всех платформа, предоставляющая каждому возможность высказаться. Фестиваль нацелен на повышение качества культуры общения и ведения дискуссий. Мы хотим создать безопасное пространство обсуждений для людей самых разных позиций, где мы будем говорить друг с другом, учиться критически мыслить и предлагать конструктивные решения», — отмечают организаторы.

Первый в Украине Фестиваль мнений прошел в 2017 году в Северодонецке. В этот раз в мероприятии примут участие эксперты и модераторы из разных городов Украины и стран Европы.

Программа будет сформирована из тем, которые предложат сами участники. В рамках фестиваля будут работать 8 площадок, на которых будут проходить встречи, дискуссии и обсуждения. Также будет работать детское пространство, вечерняя музыкальная сцена, вечерний кинопоказ под открытым небом, фудкорт.

Предложить тему для дискуссионной или образовательной локации фестиваля можно заполнив анкету по ссылке.

Телефон для связи: (099) 078−46−66

Проект финансируется Министерством иностранных дел Эстонии и проводится в сотрудничестве с эстонской организацией «MTÜ Mondo».

Источник: ИА «Вчасно»