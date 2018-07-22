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Стреляли в "укров", а попали своим же в спины: в "ЛНР" траур после громкого инцидента
22.07.2018 18:36
На Донбассе были ликвидированы двое наемников террористической "ЛНР". Их случайно "замочили" свои.
О громком инциденте с убийством "ЛНРовцев" узнал пользователь Twitter Necro Mancer, собирающий сообщения о преступлениях армии РФ на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В Сети брат наемника пожаловался, что 22 июля в печально известной 7-й ОМБр 2-го АК "ЛНР" гибридной армии РФ случился весьма неприятный инцидент.
Группировка, обстреливая позиции украинских войск, попала по другим террористам "ЛНР". "В батальоне два 200-х. Свои же случайно в спину", - рассказал террорист.
Комментируя информацию, Necro Mancer обратил внимание на сводки "ЛНР" за последние два дня, 21 и 22 июля. Там говорится об отсутствии потерь на фронте.
Теги: Донбасс, ликвидация, ЛНР, обстрелы, наемники, террористы, соцсети, РФ
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