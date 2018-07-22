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Архив - Луганская область

Жители Донбасса высказали все, что думают об "ЛНР": в ОРЛО террористов унизили емкой надписью

22.07.2018 16:18
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Жители Донбасса высказали все, что думают об "ЛНР": в ОРЛО террористов унизили емкой надписью

В Интернете появилось яркое свидетельство того, что популярность "русского мира" в ОРДЛО терпит крах, а прозревшие жители оккупированного Донбасса все больше понимают, что из себя на самом деле представляет "братская" "любовь" российских "освободителей". Так, на крыльце одного из "супермаркетов" на оккупированном Донбассе неизвестные оставили нецензурную надпись о том, что из себя представляет террористическая "ЛНР", передает "Диалог.UA".
Емкая надпись появилась на крыльце магазина в Хрустальном, бывший Красный Луч. Кадр в Сети показала пользователь Wendy.
"Настенные надписи всем видны! А место съемок должен узнать", - подписано фото в Twitter. "ЛНР" — х***я", - гласит оставленная кем-то надпись. Местные жители сразу узнали здешнюю "достопримечательность" и рассказали, что надпись оставлена на крыльце так называемой "Стекляшки"



Теги: Донбасс, Красный Луч, отношения, ЛНР
 
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