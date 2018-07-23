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В ОРЛО на пешеходном переходе сбили ребенка
23.07.2018 15:49
В оккупированном Луганске на пешеходном переходе автомобиль сбил 8-летнюю девочку.
Пресс-служба «МВД ЛНР» сообщает, что авария произошла 20 июля в 19:05 на ул. Курчатова. В «ведомстве» отмечают: «Гражданин 1965 г. р., управляя автомобилем Opel Omega, на пешеходном переходе совершил наезд на девочку 2010 г. р. Потерпевшая госпитализирована в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Автомобиль изъят, помещен на штраф-площадку».
Источник : https://donpress.com/
Теги: Донбасс, ребенок, переход, сбили
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