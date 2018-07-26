Ликвидирован боевик «ЛНР» из Алчевска

26.07.2018 10:28

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут потери в живой силе. Ликвидирован боевик «ЛНР» из Алчевска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ЛНР» из Алчевска Дегтев Александр Иванович.

О Дегтеве известно, что он родился 21 сентября 1977 года в Новомосковске, проживал в Алчевске.

Ликвидирован 23 июля 2018 года.