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Архив - Луганская область

В одном из неконтролируемых пунктов пропуска прекратилось движение со стороны РФ

26.07.2018 08:28
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В одном из неконтролируемых пунктов пропуска прекратилось движение со стороны РФ

Во временно неконтролируемом пункте пропуска вблизи н.п. Новоборовицы прекращено движение со стороны РФ в направлении временно оккупированных территорий Донбасса.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе:

«Команда СММ посетила один приграничный район, который не контролируется правительством. Осуществляя мониторинг в пешеходном пункте пропуска возле н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) в течение около 50 минут, наблюдатели видели, что из Украины вышло 3 человека».



Теги: Донбасс, Луганск, оккупация, пункт пропуска, СММ ОБСЕ, РФ
 
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