Завтра КПВВ «Станица Луганская» временно прекратит пропуск граждан

26.07.2018 14:33

В пятницу, 27 июля, КПВВ «Станица Луганская» временно приостановит пропуск граждан в направлении подконтрольных боевикам районов.

Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил, передают novosti.dn.ua.

Пересечение пункта пропуска будет ограничено с 9.00 до 11.00 из-за проведения работ по разминированию.

«С целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения, в период с 09.00 до 11.00 27.07.2018 будет временно прекращен пропуск на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ «Станица Луганская», — говорится в сообщении.