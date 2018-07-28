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Луганщину освободили от страшного наследия
За прошедшие сутки, 27 июля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 5,43 га территории в подконтрольной правительству части Луганской области.
Во время проверок в Станично-Луганском и Новоайдарском районах а также в городе Лисичанск, было обнаружено и изъято 94 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 1 минометная мина, 7 ручных гранаты, 4 единицы патронов и 81 единица других взрывоопасных предметов.
Спасатели напоминают:
- при обнаружении взрывоопасного устройства немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;
- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);
- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.
Теги: Донбасс, спасатели, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
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