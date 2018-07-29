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Донбасс: подростка на велосипеде сбил автобус
В Старобельском районе (подконтрольная правительству Украины часть Луганщины) несовершеннолетний велосипедист, который на большой скорости пытался проскочить дорогу, но столкнулся с рейсовым автобусом.
В Старобельский отдел полиции поступило сообщение о том, что в с. Подгоровка результате ДТП травмирован 14-летний подросток. Полицейские установили, что пострадавший, двигаясь с горы на велосипеде, на большой скорости, не остановился перед главной дорогой и, не пропустив рейсовый автобус, столкнулся с ним.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь без госпитализации.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Теги: Донбасс, полиция, подросток, ДТП
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