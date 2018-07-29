- Представители СММ ОБСЕ видели, как в Луганск привезли что-то из России14:40
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска14:20
- Запрещенные мины уничтожены на Донбассе14:00
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин13:00
- У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба12:42
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс12:21
- На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы11:45
- Донбасс: подростка на велосипеде сбил автобус11:30
- Украинский генерал: Путина не устраивает ситуация на Донбассе, он может ударить в августе11:15
- Снайперы, охотники и фейки: разоблачение очередной лжи оккупантов Донбасса10:45
Представители СММ ОБСЕ видели, как в Луганск привезли что-то из России
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине стали свидетелями разгрузки очередного "гумконвоя", прибывшего в оккупированный Луганск из РФ.
26 июля на территории склада на переулке Даргомыжского в Луганске наблюдатели видели, что 15 рабочих выгружали не менее 100 больших картонных ящиков (150х150х120 см), обернутых синей пленкой, из 10 белых грузовиков с надписями (на русском языке) на бортах "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".
Команда СММ видела, что некоторые ящики были размещены внутри складского помещения, а другие — снаружи. Также наблюдатели видели, как невооруженный член вооруженных формирований снимал видео интервью с участием другого невооруженного члена вооруженных формирований и еще одного невооруженного мужчины, на куртке которого был замечен знак различия "Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации".
В тот же день наблюдатели видели, что 17 белых тентованных грузовиков (из них 10 были с такими же, как и указанные выше, надписями на бортах) направлялись на юго-восток через н. п. Самсоновка (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-востоку от Луганска) в сопровождении четырех автомобилей с маркировкой "милиция" и двух автомобилей скорой помощи.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, гуманитарный конвой, СММ ОБСЕ
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций
- Луганчане ответили на пять вопросов "народного референдума" (ВИДЕО)
- Два луганских шествия: страсти вокруг Ляшко и буддистов (2 ВИДЕО)
- Все наличные деньги из банков Луганска вывезли в Россию – Министерство обороны
- Российская оккупация погрузила Донбасс во тьму
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- Представители СММ ОБСЕ видели, как в Луганск привезли что-то из России14:40
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска14:20
- Запрещенные мины уничтожены на Донбассе14:00
- Неподконтрольный Донбасс: в СММ ОБСЕ рассказали, что видели на границе у Новоазовска13:40
- Военные, полиция, погоня, пострадавшие: в центре Мариуполя произошло ДТП13:20
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин13:00
- У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба12:42
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс12:21
- Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)12:00
- На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы11:45
- Представители СММ ОБСЕ видели, как в Луганск привезли что-то из России14:40
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска14:20
- Запрещенные мины уничтожены на Донбассе14:00
- Неподконтрольный Донбасс: в СММ ОБСЕ рассказали, что видели на границе у Новоазовска13:40
- Военные, полиция, погоня, пострадавшие: в центре Мариуполя произошло ДТП13:20
- Война на Донбассе: по позициям Объединенных сил выпустили 13 мин13:00
- У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба12:42
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс12:21
- Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)12:00
- На Донбассе с воздуха замечены бронетехника, гаубицы и минометы11:45
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Переселенцев продолжают терзать проверками
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу