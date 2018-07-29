Представители СММ ОБСЕ видели, как в Луганск привезли что-то из России

29.07.2018 14:40

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине стали свидетелями разгрузки очередного "гумконвоя", прибывшего в оккупированный Луганск из РФ.



26 июля на территории склада на переулке Даргомыжского в Луганске наблюдатели видели, что 15 рабочих выгружали не менее 100 больших картонных ящиков (150х150х120 см), обернутых синей пленкой, из 10 белых грузовиков с надписями (на русском языке) на бортах "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".



Команда СММ видела, что некоторые ящики были размещены внутри складского помещения, а другие — снаружи. Также наблюдатели видели, как невооруженный член вооруженных формирований снимал видео интервью с участием другого невооруженного члена вооруженных формирований и еще одного невооруженного мужчины, на куртке которого был замечен знак различия "Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации".



В тот же день наблюдатели видели, что 17 белых тентованных грузовиков (из них 10 были с такими же, как и указанные выше, надписями на бортах) направлялись на юго-восток через н. п. Самсоновка (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-востоку от Луганска) в сопровождении четырех автомобилей с маркировкой "милиция" и двух автомобилей скорой помощи.