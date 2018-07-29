В Северодонецке авто влетело в холодильник у остановки

29.07.2018 17:39

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в городе Северодонецк, что на подконтрольной части Луганщины.



Предварительно установлено, что водитель автомобиля БМВ проезжая перекресток ул. Новикова и Курчатова, не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с холодильником у торговой точки на остановке общественного транспорта по ул. Курчатова.



Травмированных и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.