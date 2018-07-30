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"Персонал такого давно не помнит", - врач с Донбасса о большом количестве убитых боевиков в морге Краснодона

30.07.2018 12:18
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"Персонал такого давно не помнит", - врач с Донбасса о большом количестве убитых боевиков в морге Краснодона

Боевики продолжают нести тяжелые потери на передовой Донбасса, данные о которых подтверждает медицинский персонал больниц с оккупированных территорий.

Врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в социальной сети сообщил, что в город Краснодон на территории оккупированной части Луганской области в темное время суток были доставлены несколько трупов боевиков с огнестрельными ранениями.

Чернов отметил, что боевики были застрелены в течение 2 минувших суток. По его данным убитые наемники были идентифицированы как "военнослужащие НМ ЛНР".
При этом персонал больницы был удивлен завозом убитых боевиков, которых по непонятному стечению обстоятельств отвезли не в Луганск, и не в Стаханов, а в Краснодон, который находится всего в 5 километрах от российско-украинской границы на востоке Луганской области.

"Краснодон /#Сорокино в сумерках привезли 3-5 трупов, огнестрелы, 1-2 суточной давности! Проходят как "военнослужащие НМ #ЛНР". Персонал такого давно не помнит: но велено заткнуться и объяснили, что это "с севера, с фронта". А не в #Луганск и не #Стаханов - потому что "так надо"!" - написал он.

Источник: dialog.ua



Теги: Донбасс, Луганск, Краснодон, врачи, труп, ЛНР, боевики, потери
 
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