В морг оккупированного Сорокино тайно привезли трупы боевиков

30.07.2018 14:37

Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщил, что в морг оккупированного Сорокино Луганской области привезли трупы ликвидированных боевиков.

Так, Чернов пишет: «Сорокино (Краснодон, тыл ЛНР у границы с РФ). В сумерках привезли 3-5 трупов, огнестрелы, 1-2 суточной давности! Проходят как «военнослужащие народной милиции ЛНР. Персонал такого давно не помнит. Но велено заткнуться и объяснили, что это «с севера, с фронта». А не в Луганск и не в Стаханов, потому что так надо!»

Источник ДонПресс.