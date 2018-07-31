Оккупационные «власти ЛНР» вывозят уголь в направлении РФ

31.07.2018 12:41

Оккупационные «власти ЛНР» и российские оккупанты вывозят уголь с временно оккупированных территорий Луганщины в западном направлении, т.е. в РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 29 июля 2018 года, имеющегося в открытом доступе,

«28 июля члены патруля СММ осуществляли мониторинг на железнодорожной станции вблизи н. п. Александровск (неподконтрольный правительству, 10 км к западу от Луганска) и видели состав из примерно 40 перевозящих уголь вагонов, который двигался с востока на запад».