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В н.п. Ясеновский пьяный боевик «ЛНР» угрожал гранатой женщине с детьми
На временно оккупированных территориях Луганской области боевики «ЛНР» часто пребывают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и угрожают мирным людям оружием и гранатами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 29 июля 2018 года, имеющегося в открытом доступе, «СММ уточняла сообщения о мужчине, умершем вследствие взрыва ручной гранаты, которую он держал в руках. 28 июля на улице Любови Шевцовой в н. п. Ясеновский (неподконтрольный правительству, 46 км к югу от Луганска) женщина (25 лет) сообщила членам патруля Миссии о том, что 25 июля, примерно в 20:00, пребывавший в состоянии опьянения мужчина (30 лет) сидел во дворе ее дома, и начал угрожать ей и ее детям (мальчику 3 лет и девочке 5 лет) ручной гранатой. По словам собеседницы, когда она с детьми покидала двор, она услышала взрыв, а по возвращении увидела, что мужчина мертв. Во дворе наблюдатели видели осколочные повреждения внешней стены и металлического забора во дворе. Возле другого дома на улице Любови Шевцовой мать (60–70 лет) умершего мужчины и его двоюродный брат (30–40 лет) рассказали, что погибший был вовлечен в деятельность военного типа».
Теги: Донбасс, взрыв, боевик, угроза, граната, ЛНР, пьяный, СММ ОБСЕ
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