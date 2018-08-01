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Архив - Луганская область

Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина

01.08.2018 18:33
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Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина

На оккупированных территориях Луганщины участились случаи пропажи молодых девушек.

Группа "Информационное сопротивление" сообщает, что молодые девушки нередко становятся жертвами насилия и не всегда  удается найти их живыми и здоровыми. В связи с этим, они вынуждены сбегать с оккупированных территорий и покидать свои дома и семьи.

Эксперты отмечают, что оккупанты установили местонахождение 10-летней девочки Коржавиной Анастасии из Славяносербского района, находившейся в розыске с 22.07.2018. Ее нашли по месту жительства ее тети в городе Обухов Киевской области.

Кроме того, житель оккупированного Луганска обратился к боевикам с заявлением, что 12 июля ушла из дома его 28-летняя сестра, которая до сих порне вернулась.

Аналогичных случаев с каждым днем становится все больше.



Теги: Донбасс, девушки, ОРЛО
 
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