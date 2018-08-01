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Архив - Луганская область

На Луганщине СБУ блокировала переправку наркотиков в РФ

01.08.2018 19:48
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На Луганщине СБУ блокировала переправку наркотиков в РФ
Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, блокировали в Луганской области контрабанду наркотических средств, - сообщает пресс-центр ведомства.
Правоохранители установили, что житель Белокуракино на собственном автомобиле пытался переправить в Россию более двух килограммов опия. Наркотики злоумышленник спрятал в топливном баке авто.
По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость опия на «черном рынке» составляет почти полтора миллиона гривен. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке пересечения государственную границу Украины через таможенный пост «Танюшовка».
Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователями СБУ начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с ГФС и Госпогранслужбой по согласованию с командующим операции Объединенных сил.
Источник : http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, Луганская область, СБУ
 
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