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В Счастье полицейские обнаружили в посылке наркотики
Во время несения службы в помещении отделения «Новой почты» в городе Счастье, полицейский увидел, как при получении посылки нервно ведет себя молодой парень.
Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.
Сотрудник полиции вместе с представителем военной службы правопорядка обратились к молодому человеку, которым оказался 21-летний житель пгт. Петропавловка, и попросили его показать содержимое посылки. При осмотре посылки был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилась сухое вещество растительного происхождения зеленого цвета в измельченном состоянии внешне похожее на наркотическое вещество — марихуану.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Парень объяснил правоохранителям, что посылка в которой находилась наркотическое вещество, ему не принадлежит, а посылку он получал по просьбе своего знакомого.
Данное вещество изъято и направлено в НИЭКЦ. Проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 309 УК Украины.
Источник : http://lugradar
Теги: Донбасс, Счастье, наркотики, полиция, посылка
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