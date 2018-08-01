В Счастье полицейские обнаружили в посылке наркотики

01.08.2018 13:47

Во время несения службы в помещении отделения «Новой почты» в городе Счастье, полицейский увидел, как при получении посылки нервно ведет себя молодой парень.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

Сотрудник полиции вместе с представителем военной службы правопорядка обратились к молодому человеку, которым оказался 21-летний житель пгт. Петропавловка, и попросили его показать содержимое посылки. При осмотре посылки был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилась сухое вещество растительного происхождения зеленого цвета в измельченном состоянии внешне похожее на наркотическое вещество — марихуану.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Парень объяснил правоохранителям, что посылка в которой находилась наркотическое вещество, ему не принадлежит, а посылку он получал по просьбе своего знакомого.

Данное вещество изъято и направлено в НИЭКЦ. Проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 309 УК Украины.

Источник : http://lugradar