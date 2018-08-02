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Архив - Луганская область

Ищут "сокровища": опубликовано видео разграбленных учреждений Луганска. ВИДЕО

02.08.2018 07:53
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Ищут "сокровища": опубликовано видео разграбленных учреждений Луганска. ВИДЕО

В оккупированном Луганске мародеры взламывают замки бывших банковских учреждений и получают доступ к копиям документов клиентов.
Луганский юрист Игорь Чудовский отмечает: "Имея такие данные можно сидеть в следственном изоляторе неподконтрольной территории, совершать преступления с помощью телефона. Можно проводить сделки с фиктивными "черными риэлторами" и нотариусами".

 

Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, Луганск, здание, грабеж
 
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