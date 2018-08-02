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Архив - Луганская область

В Кадиевке в больницу привезли боевика «ЛНР» с минно-взрывными травмами

02.08.2018 16:30
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В Кадиевке в больницу привезли боевика «ЛНР» с минно-взрывными травмами

Боевики «ЛНР» несут потери в живой силе. Не смотря на утверждения главарей боевиков, что «потерь нет», потери есть в виде убитых и раненых. В Кадиевке (Стаханово) в городскую больницу доставлен боевик с минно-взрывными травмами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханово) в городскую больницу доставлен боевик с минно-взрывными травмами, которые он получил в районе поселка Желобок.

Вот что сообщается об этом в соцсетях:

«1 августа в Стахановскую ЦГМБ с диагнозом: минно-взрывная травма с повреждением верхних конечностей, госпитализирован участник НМ ЛНР Шамрай Владислав Валерьевич, 1991 г.р., житель г. Кировск. пос. Донецкий, ул. Московская, 23. Ранения получил в ходе обстрела в районе пос. Желобок».



Теги: Донбасс, взрыв, боевик, мина, больница, ранения, ЛНР, потери, соцсети
 
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