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В Кадиевке в больницу привезли боевика «ЛНР» с минно-взрывными травмами
02.08.2018 16:30
Боевики «ЛНР» несут потери в живой силе. Не смотря на утверждения главарей боевиков, что «потерь нет», потери есть в виде убитых и раненых. В Кадиевке (Стаханово) в городскую больницу доставлен боевик с минно-взрывными травмами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханово) в городскую больницу доставлен боевик с минно-взрывными травмами, которые он получил в районе поселка Желобок.
Вот что сообщается об этом в соцсетях:
«1 августа в Стахановскую ЦГМБ с диагнозом: минно-взрывная травма с повреждением верхних конечностей, госпитализирован участник НМ ЛНР Шамрай Владислав Валерьевич, 1991 г.р., житель г. Кировск. пос. Донецкий, ул. Московская, 23. Ранения получил в ходе обстрела в районе пос. Желобок».
Теги: Донбасс, взрыв, боевик, мина, больница, ранения, ЛНР, потери, соцсети
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