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В конце августа КПВВ «Станица Луганская» планируют закрыть на ремонт
2 августа, заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко провел рабочее совещание по вопросам модернизации единственного в области КПВВ «Станица Луганская» и обустройство блокпостов вблизи поселков Петропавловка Станично-Луганского и Новоахтырка Новоайдарского районов.
Об этом передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации
«В понедельник, 6 августа, начнется обустройство сервисной зоны контрольно-пропускного пункта« Станица Луганская »без прекращения его работы. Акцентирую внимание жителей, КПВВ работать в обычном режиме.
В случае согласования вопроса на заседании Трехсторонней контактной группы 22 августа, пропуск граждан будет приостановлен с 27 до 31 августа включительно. В это время будут проведены работы по монтажу временных конструкций и сооружений на территории пункта пропуска, а также их подключение к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения, для чего необходимо одновременное привлечение значительного количества рабочих с использованием автотранспортных средств и тяжелой строительной техники. Понятно, что такие работы невозможно проводить во время его функционирования. Ведь ежедневно контроль проходят более 10 тыс. человек.
Прошу граждан заблаговременно спланировать свои поездки с учетом возможного прекращения работы КПВВ и с пониманием отнестись к временным неудобствам», — рассказал журналистам Юрий Клименко.
Он также отметил, что уже завершены работы по организации на КПВВ «Станица Луганская» централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения и детской игровой площадки. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.
Управлением развития и содержания сетей автомобильных дорог Луганской облгосадминистрации завершаются ремонтно-восстановительные работы покрытия на территории, прилегающей к автомобильной дороге общего пользования местного значения «С131624».
С учетом режима работы пункта пропуска, внесены коррективы в расписание движения общественного транспорта. Оснащены остановки пригородного транспорта, места посадки-высадки пассажиров, а также стоянки автобусов и других автотранспортных средств.+
Из бюджета области на эти цели выделено более 15 млн гривен.
Источник : http://lugradar.net
Теги: Донбасс, август, ремонт, Луганская область, план
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