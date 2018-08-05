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В Луганской области идет "охота" на патриотов
В Рубежном Луганской области продолжает оказываться колоссальное давление на депутата городского совета Владимира Горелика, который представляет фракцию "Солидарность". Напомним, что против него уже есть одно сфабрикованное дело, но недображелатели на этом не останавливаются и всеми силами пытаются уничтожить его.
По словам Горелика, к нему обратились небезразличные люди и сообщили, что уже готовы бумаги на его арест. Депутат убежден, что его в очередной раз "заказали".
"В четверг ко мне подошли люди и сказали, что какая-то женщина должна принести мне деньги, и что мне хотят "пришить" ст. 368 ч.3 УК Украины. Постоянно оказывается давление, ведется слежка. К примеру, у меня повсюду были установлены камеры. Когда они их убирали, даже не удосужились замести следы", - рассказал Горелик корреспонденту "Трибун".
Происходящее депутат связывает со своей проукраинской позицией и с депутатской деятельностью. Ни для кого не секрет, что в Луганской области продолжается охота на патриотов. Неугодных пытаются убрать всеми возможными методами. Об этом мы писали ранее.
Для справки: Горелик Владимир Александрович - депутат Рубежанского городского совета, директор Рубежанского политехнического колледжа. В 2014 году добровольцем ушел на войну. На сегодняшний день Владимир Горелик возглавляет "Союз ветеранов АТО города Рубежное".
Теги: Донбасс, Луганская область, охота, патриоты
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