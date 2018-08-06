Последние новости раздела
- На Донбассе боевики проводят аресты лиц, подозреваемых в "нелояльности" к оккупантам - ГУР19:46
- В ОРЛО женщина оставила своего ребенка у больницы: у малышки обнаружили ссадины и дефицит массы тела19:12
- Часть Луганска останется без воды18:41
- В Луганской области осуждён боевик «народной милиции ЛНР»18:35
- "Не простого смертного": в "ЛНР" произошло громкое убийство16:13
- Каждый день новые испытания: КПВВ "Станица Луганская" стал школой выживания для луганчан15:46
- В ОРДО за выходные задержано более 200 человек14:01
- Во время тушения пожара в Лисичанске обнаружили ящик с боеприпасами времен Второй мировой войны13:46
- В зоне ООС обострение: боевики понесли серьезные потери13:38
- В Киеве рады готовности ЕС восстанавливать Донбасс 11:34
Часть Луганска останется без воды
06.08.2018 18:41
Часть оккупированного Луганска завтра останется без воды из-за остановки водопроводной насосной станции.
Об этом сообщает подчинённое так называемой «ЛНР» предприятие «Лугансквода».
Без водоснабжения останутся жители восточных кварталов города и посёлка Малая Вергунка. Плановая остановка будет проведена 7 августа до 09:00 утра. Все работы планируется завершить к 22:00 того же дня, а 8 августа подача воды будет возобновлена.
Источник : https://tribun.
Теги: Донбасс, Луганск, вода
Читайте также:
- Все больше дончан перестает верить "братской" России
- Выборы прошли, а борьба продолжается
- Ефремов: В "Регионы" вольются новые партии
- Избившего девушку Романа Ландика выгнали из Партии регионов
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Как митинговали в Харькове, Николаеве, Одессе, Луганске и Донецке
- На Донбассе боевики проводят аресты лиц, подозреваемых в "нелояльности" к оккупантам - ГУР19:46
- В ОРЛО женщина оставила своего ребенка у больницы: у малышки обнаружили ссадины и дефицит массы тела19:12
- В Горловке по «инициативе» главаря «ДНР» Захарченко открываются секции «НАДО»19:05
- Часть Луганска останется без воды18:41
- В Луганской области осуждён боевик «народной милиции ЛНР»18:35
- Донецк сегодня – страх, деградация, упадок18:15
- "Не простого смертного": в "ЛНР" произошло громкое убийство16:13
- Каждый день новые испытания: КПВВ "Станица Луганская" стал школой выживания для луганчан15:46
- «Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых14:13
- В ОРДО за выходные задержано более 200 человек14:01
- На Донбассе боевики проводят аресты лиц, подозреваемых в "нелояльности" к оккупантам - ГУР19:46
- Отдать нельзя, оставить: СМИ рассказали, чего очень боится Россия и Путин 19:34
- В ОРЛО женщина оставила своего ребенка у больницы: у малышки обнаружили ссадины и дефицит массы тела19:12
- В Горловке по «инициативе» главаря «ДНР» Захарченко открываются секции «НАДО»19:05
- Часть Луганска останется без воды18:41
- В Луганской области осуждён боевик «народной милиции ЛНР»18:35
- Донецк сегодня – страх, деградация, упадок18:15
- Будут уничтожены: Гриценко рассказал, что ждет олигархов18:06
- Новые правила безвиза.Изменение правил вьезда в Шенгенскую зону17:39
- Гривна не устояла перед евро: свежий курс17:30
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- Особенности выбора качественной женской обуви11:44
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО