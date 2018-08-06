Под командованием Плотницкого: наемники Путина признались в обстреле Луганска

06.08.2018 11:13

Подконтрольные России террористические войска на оккупированном Донбассе сами осуществляли обстрел оккупированного ими Луганска с целью дискредитации в 2014 году украинских военнослужащих.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал еще один наемник страны – агрессора Андрей Комов. Скриншот его сообщения опубликовал в своем Twitter блогер Necro Mancer. «Комов: летом 2014 года Корнет и Плотницкий обстреливали Луганск», - процитировал он наемника России.



В том числе, Комов сообщил, что глава так называемого МВД «Луганской народной республики Игорь Корнет вместе с беглым главарем псевдореспулики Игорем Плотницким непосредственно отдавали приказ батальону «Заря» обстреливать Луганск, а после этого именно они и заявляли об обстрелах города военными ВСУ.



Ранее сообщалось, что террористы самопровозглашенной «ЛНР» подчинялись одному человеку на Донбассе и это был не бывший глава «республики» Игорь Плотницкий.