В ОРЛО женщина оставила своего ребенка у больницы: у малышки обнаружили ссадины и дефицит массы тела

06.08.2018 19:12

В так называемой «генпрокуратуре ЛНР» заявили, что «возбудили уголовное дело против женщины, которая подбросила грудного ребёнка в медучреждение».

Инцидент произошел в неподконтрольных Ровеньках.

Как выяснилось, женщина 1980 года рождения в июне 2018 года родила дочь. За помощью к медикам женщина не обращалась. В начале июля роженица оставила грудного ребёнка у медучреждении, предварительно положив девочку в картонную коробку.

Когда грудничка обнаружили и обследовали стало ясно, что мать плохо заботилась о ребёнке. Медики выявили дефицит массы тела, ссадины конечностей рук и ног, а также общее переохлаждение организма малышки.

«Против матери возбудили два уголовных дела: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление в опасности», — сказано в сообщении.

Источник : http://lugradar.