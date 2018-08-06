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За 5 дней операции «Мигрант» на Луганщине выявили 19 фактов нарушения иностранцами правил пребывания в Украине
На Луганщине за 5 дней операции «Мигрант» полиция выявила 19 фактов нарушения иностранцами правил пребывания в Украине и открыла 2 уголовных производства.
Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.
В рамках проведения всеукраинской профилактической операции «Мигрант» сотрудники полиции Луганщины проводят отработки населенных пунктов области с целью выявления иностранцев и лиц без гражданства, нелегально находящихся на территории Украины или нарушают правила пребывания в Украине.
Так, сотрудниками сектора превентивной деятельности Кременского отдела полиции были выявлены супруги — граждане Грузии, проживающие на территории Украины с документами, срок действия которых истек.
В Попасной сотрудники полиции выявили 45-летнюю гражданку РФ, которая нарушила законодательство в миграционной сфере, а именно проживает на территории Украины по недействительной справке, которую должна была переоформить еще в январе этого года.
В отношении нарушителей составлены административные материалы за нарушение требований ст. 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).
В Новопсковском районе сотрудники полиции во время несения службы в с. Тевяшево у 49-летней гражданки РФ обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с растениями зеленого цвета, внешне похожие на растения конопли.
Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ.
Данный факт внесен в ЕРДР по статье 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
Источник : http://lugradar.
Теги: Донбасс, Луганская область, нарушение, мигрант, иностранцы
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