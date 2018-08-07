Последние новости раздела
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- «В республике преступности нет»: В Луганске люди жалуются на кражи в дневное время16:02
- На Луганщине в жилой дом заползла змея15:45
- В ОРДЛО представители УПЦ МП вербуют боевиков из прихожан12:46
- Как вывезти за границу ребенка-переселенца, если согласие одного из родителей получить невозможно. Разъяснения по новому закону11:59
- Боевики 30 раз обстреляли позиции сил ООС: ранены трое военных11:16
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности08:28
- В Кадиевке ночью застрелили «непростого» человека07:28
- Будет продолжаться агрессия: стали известны новые планы РФ относительно Украины22:07
- За 5 дней операции «Мигрант» на Луганщине выявили 19 фактов нарушения иностранцами правил пребывания в Украине21:17
На Луганщине в жилой дом заползла змея
07.08.2018 15:45
На Луганщине спасатели поймали змею, заползшую в жилой дом. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской обл.
«6 августа в Службу спасения "101" поступила просьба о помощи от жителя Алексеевки Новоайдарского района. К гражданину в дом заползла змея», – говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью подручных средств вытащили змею и отпустили ее на свободу.
Теги: Донбасс, дом, Луганская область, змея
Читайте также:
- Во время пожара в пятиэтажке пострадали трое. Спасены 33 человека
- Подрыв авто миссии ОБСЕ под Луганском: Подробности
- Преступник забрался в дом, навел порядок и ушел, ничего не взяв
- Никакой войны: Лавров сделал очередное скандальное заявление по Украине
- США призвали Украину возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса
- Квартира в жилом доме ушла под землю
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- «В республике преступности нет»: В Луганске люди жалуются на кражи в дневное время16:02
- На Луганщине в жилой дом заползла змея15:45
- Захарченко и компания передумали проводить «выборы»13:01
- В ОРДЛО представители УПЦ МП вербуют боевиков из прихожан12:46
- Как вывезти за границу ребенка-переселенца, если согласие одного из родителей получить невозможно. Разъяснения по новому закону11:59
- Боевики 30 раз обстреляли позиции сил ООС: ранены трое военных11:16
- ВСУ вывели из строя боевиков армии Путина на Донбассе10:57
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Ясиноватой10:35
- Озеро с 300 тысячами тонн химикатов: СМИ рассказали о "бомбе замедленного действия" на Донбассе10:16
- Минздрав опупликовал список опасных пляжей Украины16:45
- Privat24 запустил услугу «Трезвый водитель»16:35
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- Сами Насери "отведал русского мира"16:15
- «В республике преступности нет»: В Луганске люди жалуются на кражи в дневное время16:02
- На Луганщине в жилой дом заползла змея15:45
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- “Мы с самого начала были за Россию, а сейчас получается старики никому не нужны!”:Крымские бабушки негодуют. Есть нечего15:03
- Как в Европе. Украина меняет правила маркировки продуктов14:45
- С детьми за границу. Какие документы нужны?14:21
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- Может привести к летальному исходу: Супрун рассказала об опасности гомеопатии22:33
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- Особенности выбора качественной женской обуви11:44
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО