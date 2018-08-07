На Луганщине в жилой дом заползла змея

07.08.2018 15:45

На Луганщине спасатели поймали змею, заползшую в жилой дом. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской обл.

«6 августа в Службу спасения "101" поступила просьба о помощи от жителя Алексеевки Новоайдарского района. К гражданину в дом заползла змея», – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью подручных средств вытащили змею и отпустили ее на свободу.