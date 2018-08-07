- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности17:42
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО17:19
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта16:57
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- «В республике преступности нет»: В Луганске люди жалуются на кражи в дневное время16:02
- На Луганщине в жилой дом заползла змея15:45
- В ОРДЛО представители УПЦ МП вербуют боевиков из прихожан12:46
- Как вывезти за границу ребенка-переселенца, если согласие одного из родителей получить невозможно. Разъяснения по новому закону11:59
- Боевики 30 раз обстреляли позиции сил ООС: ранены трое военных11:16
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности08:28
Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
В террористической "ЛНР" после "госпереворота" в конце минувшего года и бегства из оккупированного Луганска террориста Плотницкого у "власти" почти не осталось ставленников бывшего главаря.
Кого-то сместили с должности без серьезных последствий, кто-то арестован и сидит "на подвале", кого-то команда нынешнего главаря Пасечника продолжает "дожимать", передает "Диалог.UA".
Так, уже бывшие "члены" фейковой "ЦИК" "ЛНР" жалуются, что им угрожают физической расправой. Угрозы стали поступать прямо перед стартом работы по подготовке назначенных на сентябрь этого года "выборов" глав "законодательных органов" боевиков. "Чиновники" пожаловались Кремлю, прося защиты от беспредела, в частности, направлены жалобы руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и председателю СК Александру Бастрыкину.
По словам жалобщиков, команда Пасечника намерена "обезглавить" "республику" перед "выборами" и провернуть все в свою пользу. Бывший "председатель" ЦИК Шубин пожаловался, что в конце июня ему неожиданно сказали, что он лишен должности в связи с утратой доверия.
Когда сепаратист отказался подписывать соответствующие документы, к нему ввалились вооруженные боевики, силой отобрали "пропуска", "удостоверения" и "печать" "центризбиркома".
После этого Шубина вывели на улицу и запретили возвращаться в рабочий кабинет.
Теги: Донбасс, Путин, Луганск, ЦИК, оккупация, ЛНР, Плотницкий, Пасечник, РФ
- Путин намерен поставить Плотницкого в жесткие рамки: источник рассказал, перейдет ли управление "ЛНР" в руки российских силовиков
- Пасечник: никто Плотницкого не арестовывал
- Покушение на Плотницкого: версии украинских силовиков
- Три версии покушения на Плотницкого
- Уход Плотницкого – дело времени: главаря "МВД" Корнета опекают люди из ФСБ, а у Путина всерьез задумались о слиянии "ЛНР" и "ДНР" - Фесенко
- В Луганске Захарченко заявил об объединении с "ЛНР": стало известно, что боевики хотят доказать Украине
- В ОРДЛО погиб замкомандира из РФ: появились детали18:11
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности17:42
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО17:19
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта16:57
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- «В республике преступности нет»: В Луганске люди жалуются на кражи в дневное время16:02
- На Луганщине в жилой дом заползла змея15:45
- Захарченко и компания передумали проводить «выборы»13:01
- В ОРДЛО представители УПЦ МП вербуют боевиков из прихожан12:46
- Как вывезти за границу ребенка-переселенца, если согласие одного из родителей получить невозможно. Разъяснения по новому закону11:59
- В ОРДЛО погиб замкомандира из РФ: появились детали18:11
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности17:42
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО17:19
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта16:57
- Минздрав опупликовал список опасных пляжей Украины16:45
- Privat24 запустил услугу «Трезвый водитель»16:35
- НАБУ займется расследованием захвата угольных пластов шахт Донбасса16:24
- Сами Насери "отведал русского мира"16:15
- «В республике преступности нет»: В Луганске люди жалуются на кражи в дневное время16:02
- На Луганщине в жилой дом заползла змея15:45
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- Может привести к летальному исходу: Супрун рассказала об опасности гомеопатии22:33
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- Особенности выбора качественной женской обуви11:44
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО