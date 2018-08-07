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Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности

07.08.2018 17:42
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Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности

В террористической "ЛНР" после "госпереворота" в конце минувшего года и бегства из оккупированного Луганска террориста Плотницкого у "власти" почти не осталось ставленников бывшего главаря.

Кого-то сместили с должности без серьезных последствий, кто-то арестован и сидит "на подвале", кого-то команда нынешнего главаря Пасечника продолжает "дожимать", передает "Диалог.UA".

Так, уже бывшие "члены" фейковой "ЦИК" "ЛНР" жалуются, что им угрожают физической расправой. Угрозы стали поступать прямо перед стартом работы по подготовке назначенных на сентябрь этого года "выборов" глав "законодательных органов" боевиков. "Чиновники" пожаловались Кремлю, прося защиты от беспредела, в частности, направлены жалобы руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и председателю СК Александру Бастрыкину.

По словам жалобщиков, команда Пасечника намерена "обезглавить" "республику" перед "выборами" и провернуть все в свою пользу. Бывший "председатель" ЦИК Шубин пожаловался, что в конце июня ему неожиданно сказали, что он лишен должности в связи с утратой доверия.

Когда сепаратист отказался подписывать соответствующие документы, к нему ввалились вооруженные боевики, силой отобрали "пропуска", "удостоверения" и "печать" "центризбиркома".

После этого Шубина вывели на улицу и запретили возвращаться в рабочий кабинет.



Теги: Донбасс, Путин, Луганск, ЦИК, оккупация, ЛНР, Плотницкий, Пасечник, РФ
 
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