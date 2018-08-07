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Архив - Луганская область

В Кадиевке ночью застрелили «непростого» человека

07.08.2018 07:28
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В Кадиевке ночью застрелили «непростого» человека

Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханов) прошлой ночью застрелен некий «непростой» человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В ночное время в Кадиевке (Стаханов) застрелен человек, но, судя по отзывам жителей города, «непростой», т.к. после прозвучавших выстрелов «милиция ЛНР» искала кого-то с собаками.

Вот что пишут жители Кадиевки в соцсетях:

Говорят вроде застрелили»,
«Настя по слухам какого-то человека застрелили, но точно, не простого смертного, там сегодня милиция с собаками ходила»
«Капец, то грабят, разрезают людей, то теперь пристреливают, что за беспредел творится»,
«Это сегодня ночью было да и живу я не далеко от СВЗ»,
«Скоро люди будут бояться на улицу выходить»,
«Интересно, что одиночные выстрелы или же автоматные очереди можно услышать практически каждую ночь. Отакои».



Теги: Донбасс, милиция, убийство, оккупация, ЛНР, соцсети, Стаханов (Кадиевка)
 
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