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В Кадиевке ночью застрелили «непростого» человека
Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханов) прошлой ночью застрелен некий «непростой» человек.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В ночное время в Кадиевке (Стаханов) застрелен человек, но, судя по отзывам жителей города, «непростой», т.к. после прозвучавших выстрелов «милиция ЛНР» искала кого-то с собаками.
Вот что пишут жители Кадиевки в соцсетях:
Говорят вроде застрелили»,
«Настя по слухам какого-то человека застрелили, но точно, не простого смертного, там сегодня милиция с собаками ходила»
«Капец, то грабят, разрезают людей, то теперь пристреливают, что за беспредел творится»,
«Это сегодня ночью было да и живу я не далеко от СВЗ»,
«Скоро люди будут бояться на улицу выходить»,
«Интересно, что одиночные выстрелы или же автоматные очереди можно услышать практически каждую ночь. Отакои».
Теги: Донбасс, милиция, убийство, оккупация, ЛНР, соцсети, Стаханов (Кадиевка)
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