На подъезде к Луганску ищут дезертиров из числа российских наемников

09.08.2018 10:05

Под временно оккупированным Луганском и в других населенных пунктах боевики «ЛНР» и российские оккупанты ищут дезертиров из числа российских наемников.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня на дорогах, ведущих во временно оккупированный Луганск, в Луганске и близлежащих населенных пунктах боевики «ЛНР» устроили усиленную проверку всего проезжающего транспорта. По сообщениям местных жителей разыскивают троих дезертиров из числа российских наемников.

Вот что сообщают жители временно оккупированного Луганска:

«А кто то знает, что случилось в Луганске? Очередь на БП на юбилейном со стороны Алчевска около километра. Всех шмонают. Раньше такого не было»,

«Сегодня или вообще?»,

«Сегодня»,

«Тут деякі пишуть що в Луганську погано жити під окупантами. Брешуть. Кілометрова черга з боку краснодона і така ж з алчевська. Це ж скільки народу на авто роз'їжджає?»,

«Может дезертиров этих ловят? "Во вторник, 7 августа, на передовой позиции одной из частей 1 АК (Донецк) ВС РФ три военнослужащих нанесли тяжелые телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его живым, после чего самовольно покинули место службы."©»,

«Утром инфа пробежала, что на въезде со стороны Краснодона та же фигня. Кого-то ловят»,

«Вчера там ехал и стоял в этой очереди, обшманали всю машину комендатура. Вроде дезертиров ищут из рф, а там хрен его знает».