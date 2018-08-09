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Архив - Луганская область

В пункте пропуска Изварино усилен контроль

09.08.2018 11:21
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В пункте пропуска Изварино усилен контроль

Жители временно оккупированных территорий Донбасса сообщают, что во временно неконтролируемом пункте пропуска Изварино усилен контроль.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донбасса сообщают, что во временно неконтролируемом пункте пропуска Изварино усилен контроль. Люди вынуждены стоять в очереди по несколько часов. У многих создается ощущение, что скора для проезда через Изварино нужно будет оформлять визы или миграционные карты.

Вот что пишут люди в соцсетях:

«Кого ищут?»,
«Ехал сегодня с Изварино. На въезде в гос-во Луганск (не в лнр) простояли в очереди пол часа. На границе введен паспортный контроль для всех машин. В очереди насчитал 97 машин. Тоже самое творится и на выезде из гос-ва Луганск. Думаю, скоро начнем оформлять для въезда визы и миграционку»,
«Кого то ловят, на востоке стрельба, мигалки слышны»,
«Що новий переворот готують? Чи когось ловлять… Тварюки»,
«Панаехалитут».



Теги: Донбасс, стрельба, Луганская область, виза, оккупация, пункты пропуска, соцсети, очереди
 
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